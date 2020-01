Sabato 11 Gennaio alle ore 18,00 allo stadio Olimpico si giocherà Lazio-Napoli, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata. In vista della sfida che si disputerà tra una settimana, occhio a ben cinque diffidati. Per Simone Inzaghi con un giallo salterebbero la gara contro gli azzurri: Acerbi, Parolo e Lulic. In casa partenopea invece rischiano la sanzione Mario Rui ed Elmas di non esserci contro la Lazio. Questo quanto riportato dal CdS.

La Redazione