Ultime Castel Volturno – Buone notizie per Fabian Ruiz. Allenamento in palestra

Il Napoli ha svolto la seduta mattutina in palestra in vista del match di lunedì 6 Gennaio alle ore 2,45 contro la capolista Inter. Da segnalare che sta proseguendo le terapie il difensore Maksimovic, lavoro personalizzato per Mertens, Ghoulam e Koulibaly, mentre per Fabian Ruiz una parte del lavoro in palestra, l’altra in gruppo. Domani seduta pomeridiana, subito dopo la conferenza stampa di Gattuso alle ore 12,30.

