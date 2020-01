Ultime Inter- A Napoli Conte riavrà Brozovic e Sensi

Per Antonio Conte gli ultimi mesi sono stati difficili, non tanto per i risultati e la classifica, ottimi su questi aspetti ,ma per gli infortuni. A centrocampo soprattutto le assenze di Barella e Sensi hanno pesato e non poco per la linea mediana. Contro il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, ci saranno e con l’aggiunta di Brozovic, anche se l’ex Cagliari si giocherà il posto con Vecino. Sensi e il croato sono unici per il gioco di Conte, hanno i tempi, la fisicità e la tecnica per dare imprevedibilità ai nerazzurri. Contro la squadra azzurra, ci saranno entrambi, mentre certa l’assenza di D’Ambrosio per infortunio, in forte dubbio Asamoah. Infine ballottaggio in difesa Godin o Bastoni, con l’ex Atletico Madrid favorito per l’esperienza in questi tipi di partite, al fianco di De Vrij e Skriniar.

La Redazione