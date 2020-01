ATTACCO – Out Mertens, ma c’è Milik per l’assalto all’Inter

Anche l’allenamento di ieri ha dato la conferma che contro l’Inter difficilmente ci potrà essere Dries Mertens per il solito fastidio agli adduttori. In compenso Gennaro Gattuso come conferma il Corriere dello Sport, potrà contare sul suo tridente offensivo composto da: Callejon, Insigne e al centro Milik. Il polacco ha ritrovato la continuità in campo e in zona gol, sarà lui a guidare l’assalto all’Inter. Lo spagnolo non segna dalla gara contro la Fiorentina, mentre il capitano in campionato da Lecce, mentre in generale dalla notte di Salisburgo. Pronti all’evenienza Lozano, Llorente e Younes in caso di necessità.

La Redazione