Oggi incontro a Castelvolturno per discutere sull’affare Lobokta.Un emissario del Napoli volerà in Spagna per parlare con la dirigenza del Celta Vigo.La novità sono le cifre della trattativa.Non più 23 milioni più bonus ma bensi si è scesi a 20 milioni più bonus.Questo è un ulteriore passo in avanti per trovare l’intesa con il club spagnolo.