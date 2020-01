Retroscena – Mazzola: “Mia madre voleva che venissi a giocare a Napoli”

Sandro Mazzola, uno dei più grandi fuoriclasse del calcio italiano, interista viscerale e attento osservatore dell’attuale serie A racconta un retroscena a Il Mattino

Quale Napoli-Inter ricorda con maggiore affetto?

«A Napoli abbiamo giocato sempre partite epiche. In una di esse eravamo in testa e affrontavamo un Napoli non in lotta per il titolo ma in un grande momento di forma. Io e Juliano eravamo i due capitani e all’inizio dissi a Totonno, che conoscevo dai tempi della Nazionale, Mica vorrete fare punti proprio contro di noi?. E lui, sorridendo: Non ti preoccupare, ti sistemo io per le feste. Finì in pareggio, per fortuna (Napoli-Inter 0-0 del 21-12-1969, ndr)».

È mai stato vicino al Napoli?

«A fine carriera seppi di un interessamento degli azzurri, ma poi non se ne fece più nulla. Ricordo che lo confidai a mia madre che spingeva per andare, perché le piacevano la città e il sole di Napoli». Fonte: Il Mattino