In dirittura d’arrivo il casting per la fascia sinistra. Si chiude per Sofyan Amrabat, i dettagli del contratto

La scrematura dei nomi sul tavolo è stata progressiva. Nelle ultime ore era stato proposto anche Acuna dello Sporting Lisbona ma l’impressione è che ora sia una corsa a due tra Koutris dell’Olimpiacos e Rodriguez del Milan. In queste ore incontro per definire l’ingaggio di Sofyan Amrabat: stipendio da 1,4 milioni più bonus fino al 2024 per il centrocampista marocchino, che si trasferirà in estate. Al Verona 13,5 milioni.Fonte: Il Mattino