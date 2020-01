Ultime da Castel Volturno: Palestra per Fabian, in 3 a parte

Il Napoli ha svolto una seduta d’allenamento mattutina al Centro Tecnico di Castel Volturno. Sui campi 2 e 3 dopo l’avvio con torelli e circuiti di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche. Successivamente seduta tattica a tutto campo. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro in palestra. Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Lavoro in palestra per Fabian Ruiz che ieri ha avuto la febbre.