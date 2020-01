Gattuso con Lobotka proverà a plasmare il suo 4-3-3

RIVOLUZIONE RINO

Ha messo subito le mani in mezzo al campo e non poteva essere altrimenti. In attesa di buone nuove dalla finestra di trasferimenti invernale, Gattuso sta plasmando a sua immagine il centrocampo napoletano, trovando la migliore collocazione per gli elementi azzurri. Prima ha provato Allan centrale, poi spostando di lato il brasiliano e dando spazio in mezzo a Fabián, in quello che dovrebbe essere il posto più adatto per Stanislav Lobotka. Lo slovacco non è di certo uno specialista del gol, ma potrebbe aiutare i compagni di reparto a lanciarsi in avanti, a liberarsi in zona gol e a dare un aiuto offensivo al Napoli. Proprio come richiesto da Gattuso e da un 4-3-3 che deve ritrovare nelle sue mezzali grinta, inventiva, prolificità davanti alla porta.

Fonte: Il Mattino