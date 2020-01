L’Inter di Conte è la squadra che segna di più con i centrocampisti

OCCHIO ALL’INTER

E tutte le squadre che precedono il Napoli in campionato fanno meglio: la Juventus doppia gli azzurri con 6 gol dei centrocampisti, molto meglio fanno la Roma e la Lazio (rispettivamente 13 e 12 gol), così come l’Atalanta (11). Meglio di tutti, però, fa soprattutto l’Inter di Antonio Conte che ha rivoluzionato la squadra in mezzo al campo: i più ispirati sono Barella e Sensi, ma anche Candreva e Gagliardini hanno dato una mano importante. In totale, sono già 15 le reti che l’Inter ha messo a segno in stagione con i suoi centrocampisti, dato che certifica la bontà del lavoro svolto nel nuovo ciclo. Oltre il 32% delle reti stagionali nerazzurre arriva dalla mediana e dovrà ricordarlo Gattuso nel preparare la sfida del prossimo lunedì.

Fonte: Il Mattino