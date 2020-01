La difesa contro l’Inter, tra malati e fuori forma

Quale sarà la difesa? Chi proprio non riesce a rientrare in gruppo è Kalidou Koulibaly. Il danno subito nella sfida contro il Parma è grosso visto e considerato che sono passate un po’ di settimane. Anche se non era al top di sicuro la sua presenza sarebbe fondamentale al cospetto di Lukaku e Lautaro Martinez. Le speranze sono minime perché sta lavorando a parte. E quindi potrebbe farcela forse per la Lazio. Anche Maksimovic non è al top. Il serbo è tornato a disposizione dopo il problema fisico e le due giornate di squalifica. Dovrebbe essere lui a stare in coppia con Manolas.

Si è aggregato Luperto che, però, ha fatto terapia fino a qualche giorno fa. Ecco, quindi, che davanti a Meret solo il greco è al 100% mentre tutti gli altri centrali sono acciaccati.

Fortunatamente Di Lorenzo e Mario sono sani in questo momento. E quindi potranno dare il loro contributo. Questo è l’aggiornamento sull’allenamento di oggi Fonte: Il Roma