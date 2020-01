Mertens, non c’è la fila: il Napoli attende novità prima del 10

Mercato in entrata, mercato in uscita e questione rinnovi. L’agenda del patron De Laurentiis pullula di impegni. Dopo aver dato l’ok all’ operazione Lobotka, in modo da rinforzare il centrocampo di mister Gattuso, c’è da definire i dettagli per i rinnovi di Maksimovic, Allan, Milik e Zielinski, ormai in dirittura d’arrivo. Un segnale ulteriore di distensione in società dopo il braccio di ferro delle multe e dello stop degli stipendi a settembre. Il Napoli va di fretta e attende novità anche sul fronte Mertens: entro il 10 gennaio c’è una clausola di rescissione da 10 milioni che può portarlo all’estero. Non pare ci sia la fila. La Cina non affascina più, dopo il tetto di ingaggio a tre milioni di euro.

Il Mattino