NEW TEAM SAN GIOVANNI – Giornata all’insegna del bel calcio e con due ex azzurri tra i premiati

In questi giorni di festività natalizie il calcio non si è fermato e si è disputato il “Memorial Gigi Piccinelli” e tra gli organizzatori c’era anche il direttore della New Team San Giovanni Gennaro Ciotola. La struttura che si trova nei pressi di San Giovanni a Teduccio del presidente Ciro Formisano è stata tra le protagoniste dell’evento. Il tutto si è sviluppato all’insegna del bel calcio e con ospiti d’eccezione come Gianni Improta e l’ex calciatore del Napoli e della Salernitana Emanuele Calaiò. Per la cronaca oggi si sono giocate due finali.

Under 16 – New Team San Giovanni-Cavese 0-1 (Falco)

Under 14 – Cavese-Juve Stabia 2-1 (Lanzara e autorete)

La Redazione