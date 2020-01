G. Di Lorenzo a Sky: “Ancelotti? Determinante per il mio inserimento nel Napoli. Da Gattuso vogliamo imparare i suoi schemi”

Ai microfoni del collega di Sky Francesco Modugno è stato intervistato il terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo sul momento della squadra. “Gattuso? Sin dal primo giorno ci siamo messi a disposizione per imparare i suoi schemi e prendere spunto da lui sull’aspetto combattivo. Siamo convinti di fare bene e vogliamo iniziare al meglio il nuovo anno per recuperare punti in campionato. Su Ancelotti dico che non smetterò mai di ringraziarlo, lui mi ha dato fiducia da quando sono qui. Sono un ragazzo che è partito dalla gavetta e il mister mi ha dato una mano per inserirmi al meglio nel Napoli, c’è rabbia per come si sono messe le cose, però vogliamo iniziare il 2000 nel migliore dei modi”.

