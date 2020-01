Il sito di Gianluca Di Marzio aggiorna sulla situazione in casa Napoli sugli infortuni e ci sarebbe una flebile speranza per Koulibaly. Per la prima volta si allena in gruppo, quindi si cercherà di recuperarlo in tempo in vista della sfida contro l’Inter di lunedì sera al San Paolo. Per il resto lavoro personalizzato per Mertens e Ghoulam, Fabian Ruiz in palestra dopo l’attacco febbrile di ieri mattina.

La Redazione