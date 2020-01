Ancelotti e Gattuso, ne parla Sandro Mazzola

Sandro Mazzola, uno dei più grandi fuoriclasse del calcio italiano a Il Mattino

Ancelotti purtroppo ha fallito «A me Carlo piace molto, come persona e come allenatore. Da lontano difficile capire i motivi, può capitare di essere la persona giusta nel momento e nel luogo sbagliato. Forse non è entrato nella testa dei calciatori, forse ha esagerato con i proclami. Credo sia stato più un problema mentale. Un mio allenatore diceva: Prima vi alleno la testa e poi le gambe, era il grande Helenio Herrera. Probabilmente il Napoli non ha avuto la testa sgombra».



Con Gattuso il Napoli può ancora sperare nella qualificazione in Champions o deve proiettarsi all’Europa League? «Deve puntare al quarto posto, non può arrendersi ora, ci sono ancora molte gare da giocare. Gattuso è stata la scelta giusta: ci voleva uno con quel carattere, un tecnico che spinge i calciatori a dare il tutto per tutto».

Fonte: Il Mattino