Il giornalista di Dazn,Stefano Borghi si esprime positivo per il possibile arrivo di Lobotka a Napoli:

“A me piace molto come giocatore.L’anno scorso ha fatto vedere il suo valore al Celta Vigo,mentre quest’anno fatica ma un po come il resto della squadra.Al Napoli lo vedo molto bene in un centrocampo a 3.E’ uno che piace portare e gestire il pallone ,perciò sarebbe ottimo sulla mediana.Per la squadra di Gattuso sarebbe una pedina importante”.