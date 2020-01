Liga: Il 2020 spagnolo comincia con un doppio pareggio

Venerdì 3 gennaio ore 19:00

Valladolid-Leganés 2-2 Braithwaite (L) 4′, Unal (V) 8′ 79′, Mesa(L) 13′

Ore 21:00

Siviglia-Athletic Bilbao 1-1 Capa (A) 15′, Nunez (S) aut. 61′

Valladolid-Leganés. La sfida si sblocca già al 4′ col missile di Braithwaite che si insacca dopo aver baciato la parte interna del palo, all’8′ i padroni di casa pareggiano col tap-in ravvicinato di Unal su assist di Guardiola. La gara è molto vivace e 5 minuti più tardi i pepineros tornano avanti con siluro di Roque Mesa sotto al sette, nel finale di tempo Braithwaite cerca la doppietta con una precisa rasoiata ma Masip respinge chiudendo i primi 45 minuti sul 2-1 ospite. Nella ripresa Oscar si presenta solo davanti al portiere ma spreca tutto calciando sul fondo, il Valladolid continua ad attaccare e al 79′ Enes Unal sigla la personale doppietta con un pregevole colpo di testa per il 2-2 che chiude definitivamente la contesa.

Siviglia-Athletic Bilbao. Al primo affondo gli ospiti sbloccano il punteggio col tiro a fil di palo di Ander Capa per l’1-0, al 26′ Yeray Alvarez controlla la sfera e calcia a giro mancando il bersaglio non di molto. Al 35′ Ocampos riceve palla in area e calcia in diagonale ma Simon in tuffo evita guai seri chiudendo la prima frazione a reti bianche. Nei secondi 45 minuti i padroni di casa alzano il ritmo e al 61′ pareggiano i conti sfruttando la sfortunata autorete di Unai Nunez che beffa il proprio portiere, al 67′ Dani Garcia controlla dal limite e calcia a giro sfiorando la traversa. Nel finale Diego Carlos da distanza ravvicinata si divora il goal siviglista mancando il bersaglio di un soffio così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 39-Real Madrid 37-Siviglia 35-Atletico Madrid 32-Real Sociedad 31-Getafe 30-Athletic Bilbao 29-Valencia 28-Levante 26-Villarreal 25-Granada 24-Osasuna 23-Betis 23-Valladolid 21-Alavés 19-Eibar 19-Mallorca 15-Celta Vigo 14-Leganés 14-Espanyol 10