Ecco l’intervento del giornalista Mario Sconcerti sulla sfida Napoli -Inter:

“Sarà una bella sfida ma soprattutto vitale per entrambe.L’Inter è in forma e la vedo favorita.Il Napoli punta alla Champions e di conseguenza deve vincere,ma sarà dura.Forse adesso gli azzurri avrebbero maggiori possibilità di battere la Juventus perchè in campionato i bianconeri non brillano come dovrebbero”.