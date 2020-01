La “Cazzimma” di Rino Gattuso nei derby contro l’Inter

Rino Gattuso il vero anti-Inter? Da calciatore sicuramente sì, considerando il fatto che ha conquistato ben 16 derby sui 31 disputati. Da antologia il «poker» (2 vittorie e altrettanti pareggi) che ha consentito al Milan allenato da Ancelotti di eliminare per ben due volte consecutive l’Inter (con Cuper e Mancini in panchina) dalla Champions League. Con Gattuso sempre e comunque da protagonista. Da allenatore non ha avuto la medesima fortuna. Il meglio di sè l’ha dato il 27 dicembre 2017 quando ha eliminato l’Inter di Spalletti nel quarto di finale (gara unica). In caso contrario Rino avrebbe rischiato un clamoroso esonero dopo appena un mese dal suo subentro sulla panchina rossonera al posto di Vincenzo Montella.

Fonte: CdS