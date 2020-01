Mertens è diviso tra il rinnovo con il Napoli e le sirene di mercato

Il mercato è spesso un diavolo tentatore e non è semplice resistere al suono delle sirene, come nel caso di Dries Mertens. Il calciatore belga è davvero combattuto, da un lato c’è la proposta del Napoli, ingaggio biennale da 4,2 milioni, proposta allettante da parte della società di De Laurentiis, ma che forze non basta visto che l’entourage del belga chiede un triennale alle stesse cifre. L’altra tentazione sono le richieste che vengono da altri club. C’è la solita Cina, ma sembra non convincerlo, l’Inter e il Borussia Dortmud. Come riporta il Corriere dello Sport il club tedesco ha già acquistato Halland, ma non vorrebbe fermarsi alla punta norvegese e puntare su Mertens. Ancora pochi giorni e il belga darà tutte le risposte ai diretti interessati.

La Redazione