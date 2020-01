Il Napoli si guarda sempre intorno per il presente, ma soprattutto per il futuro, con il nome di Carrasco che aleggia intorno a Castel Volturno. Il calciatore di 27 anni di nazionalità belga, vorrebbe tornare in Europa, dopo i due anni non esaltanti in Cina, dove attualmente gioca nel Dalian di Benitez e Hamsik. Il problema è la cifra che si aggira sui 27 milioni, troppi per il club azzurro. L’Europeo si avvicina e Carrasco vuole una vetrina per mettersi in luce.

La Redazione