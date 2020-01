Marchetti: “Per Lobotka serve un ultimo sforzo, il mercato del Genoa invece…”

Il giornalista Luca Marchetti ha commentato i possibili scenari del mercato invernale per gli azzurri soffermandosi soprattutto su Lobotka: “Continua anche la caccia del Napoli al regista, anzi del Napoli a Lobotka. Nei giorni scorsi incontro con il Celta Vigo. Napoli offre 16 più 2 di bonus, il Celta è sceso a 20 milioni. Ora serve un ultimo sforzo, da entrambe le parti ma soprattutto si aspetta la risposta del presidente del Celta Vigo”.

Sul Genoa invece: “Sta movimentando molto questo mercato. Oltre a Borini infatti, giocatore per il quale nei prossimi giorni si stringerà, sta per definirsi anche la trattativa Destro. C’è stato infatti un incontro decisivo per fissare le cifre (sarà comunque un prestito fino a fine stagione, poi Destro sarà libero di firmare per chi vuole) e potrebbero esserci le visite mediche a brevissimo. Sarebbe il quarto ritorno in rossoblu di questo mercato dopo Perin, Behrami e Nicola. Insomma quel senso di appartenenza al club spesso evocato ora è realtà. L’arrivo di Destro non precluderebbe l’arrivo di Krmencik, attaccante del Viktoria Plzen per il quale è pronto un contratto fino al 2023. Serve trovare intesa definitiva con il club, per un’operazione da circa 5 milioni di euro”.