Arriva la prima sconfitta per Carlo Ancelotti sulla panchina del Everton. I Toofees perdono 2-1 in casa del Manchester City nella 21a giornata di Premier League, la prima del 2020. Decisiva la doppietta di Gabriel Jesus al 51′ e al 58′ min, inutile per gli ospiti la rete di Richarlison al 71′ min. Si ferma a due vittorie di fila la striscia vincente iniziale di Ancelotti sulla panchina dell’Everton, che resta al 10° posto in classifica