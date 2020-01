Mercato in uscita – L’Empoli interessato ad Amato Ciciretti

Sta per iniziare, ufficialmente, la sessione di calcio mercato invernale. E, a quanto pare, uno degli azzurri interessato in questo momento, sarà Amato Ciciretti. Stando a quanto si apprende dal sito dell’esperto Gianluca Di Marzio, l’Empoli sarebbe interessato all’ acquisto del calciatore. Il mercato di gennaio potrebbe dare ai toscani la spinta in più per raggiungere la necessaria continuità di risultati in una stagione fin qui molto complessa. L’Empoli dovrebbe poi girare Karim Laribi al Bari, in quello che è un vero e proprio asse di calciomercato sempre più consolidato tra De Laurentiis e Corsi.