Dall’ Inghilterra – Il Napoli su Vertonghen degli Spurs

Jan Vertonghen è in scadenza con il Tottenham e, stando alle indiscrezioni provenienti dall’ Inghilterra, il Napoli e l’Ajax sono interessate al calciatore che è ai titoli di coda con gli Spurs. Il club azzurro vorrebbe portare il 32enne in Italia già durante mercato di gennaio. Tra le richieste di Gennaro Gattuso, infatti, c’è quella di un centrocampista difensivo per affrontare al meglio la seconda metà del campionato. Il quotidiano The Telegraph, svela anche la cifra: 12 milioni di sterline per il trasferimento del calciatore.