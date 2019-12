Napoli-Lobotka, ecco le cifre dell’accordo. Si attende la risposta del Celta Vigo

Il mercato del Napoli è focalizzato sul ruolo del regista e il nome in cima alla lista è quello di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Ieri un emissario del club azzurro era a Madrid per trattare con la società iberica e l’ottimismo regna sovrano. Si attende nelle prossime ore, come riporta il Corriere dello Sport, la risposta del presidente dei galiziani, sulla proposta di 18 milioni bonus compresi. “El Lobo”, il lupo come viene soprannominato lo slovacco, ha da tempo l’accordo con la società di De Laurentiis, contratto di cinque anni a 1,5 milione di ingaggio. La sensazione è che oggi potrebbero esserci importanti novità da parte del Celta Vigo, ma non dovrebbero cambiare le carte, in caso contrario, il Napoli proverà ad aumentare l’offerta, ma il calciatore sponsorizzato da Hamsik è praticamente azzurro.

La Redazione