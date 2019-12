Per le Befana procede bene la vendita dei biglietti, Napoli/Inter intriga i tifosi

Quel che resta dell’anno più altri sei giorni per tornare in forze al San Paolo. Napoli-Inter dell’Epifania (ore 20.45) sarebbe proprio l’occasione propizia per ripartire tutti assieme, come riporta il Corriere dello Sport, per tornare a sospingere gli azzurri in fresca risalita sul fronte motivazionale. La vendita dei biglietti procede in maniera spedita e potrebbe far registrare un’ulteriore accelerata nel corso dei prossimi giorni. Prezzi non proprio da strenna, allineati però all’appeal del match: si va dai 40 euro per le Curve; ai 70 per i Distinti; i 20,00/5,00 (under 12) per la Tribuna Family; i 90 della Nisida e i 110 della Posillipo. Potrebbe d’altro canto contare su larghissimo seguito la capolista: ai 2482 del “Settore Ospiti Superiore”, disponibili dal giorno 23 ed in via d’esaurimento (per 39,50 euro, più 0,50 di diritti di prevendita, ma solo fino alle ore 19 del 5 gennaio, vendita vietata ai residenti in regione Lombardia), secondo previsione se ne potrebbero aggiungere anche tanti altri.

La Redazione