Napoli-Mertens, i prossimi giorni decisivi per brindare al rinnovo

Fino a qualche settimana fa sembrava impensabile pensare al rinnovo tra il Napoli e Dries Mertens, viste anche le continue sirene che provenivano dall’estero o dalla stessa Cina. Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, parlano di nuovi contatti tra le parti per cercare l’intesa. Il club azzurro offre per due anni 3 milioni, mentre l’entourage del belga ne vorrebbe 4 milioni d’ingaggio per tre anni. La sensazione è che con 3,5 milioni si può arrivare ad un accordo e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il brindisi finale.

La Redazione