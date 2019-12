DIFESA – Buone notizie dall’infermeria, ansia per Koulibaly

Il Napoli ha ripreso ieri pomeriggio la seduta di allenamento a Castel Volturno, in vista della sfida dell’Epifania contro l’Inter e c’era curiosità sulla situazione infortuni in difesa. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, sospiro di sollievo per Manolas che si è allenato in gruppo, mentre da oggi dovrebbe rientrare con la squadra Maksimovic. Step by step invece per Luperto che si valuteranno le sue condizioni, ma regna l’ottimismo. Ansia invece per Koulibaly che ancora sta svolgendo terapie e resta in forte dubbio per la gara contro i nerazzurri.

La Redazione