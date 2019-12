Di Lorenzo si è consacrato a Napoli: E’ il miglior esterno azzurro

DI LORENZO VA DI CORSA

Di Lorenzo terzino destro arrivato in estate dall‘Empoli è il primo. È entrato subito in sintonia con Callejon e la loro corsia dei difensori azzurri per contrasti vinti dall’inizio della stagione è diventata la più utilizzata dagli azzurri nelle ripartenze. Il titolo di rivelazione, quello, Giovanni Di Lorenzo l’ha già vinto. La sua storia, quella della rapida e ripida scalata dalle serie minori alla Champions è già stata raccontata.

La sua consacrazione, in una delle annate più difficili della storia recente del Napoli, l’esterno la sta vivendo settimana dopo settimana: sono i dati a raccontare degli standard molto elevati raggiunti nelle due fasi. Ed è per questo che non è tardata la convocazione in Nazionale, con la possibilità sempre più concreta di approdare agli Europei: molto dipenderà dalle performance sciorinate in azzurro, ora che anche il modulo, il 4-3-3, è lo stesso dell’Italia di Mancini.

LA SPINTA

Se questo è il rendimento in fa-se difensiva, quello in fase offensiva parte da un altro dato: l’asse con Callejon. Con 367 passaggi, la verticale Di Lorenzo Callejon è quella più sfruttata per spostare la palla quando si tratta di ripartire o affondare. Sono 203 le volte che il terzino ha toccato palla per lo spagnolo, 164 in cui il pallone ha seguito un percorso opposto. Questo anche a certificare che Di Lorenzo non è solo l’uomo di spinta, di corsa del quale si parlava. I famosi limiti tecnici vengono cancellati da una padronanza nel palleggio verificata dai numeri. Dall’inizio della stagione ha perso appena 5 palloni: Miglior rendimento tra tutti gli esterni del Napoli.

Lo stesso asse, quello tra l’ex madridista e Di Lorenzo, rappresenta anche la principale soluzione offensiva da calcio d’angolo. Sono già 3 le conclusioni di testa provate da Di Lorenzo su un angolo di Callejon, nessun asse è stato più efficace dalla bandierina. Ma, Di Lorenzo non è cercato solo dallo spagnolo: sono 14 le volte in cui è stato cercato da un compagno da corner, è l’uomo più ricercato dal Napoli, con un gol trovato finora. Fonte: Il Mattino