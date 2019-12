CAPODANNO AZZURRO

Oggi un’altra seduta di allenamento, l’ultima del 2019, in mattinata. Poi liberi tutti per una serata di festa. I giocatori hanno deciso di farlo insieme con un cenone tra compagni di squadra, il modo giusto per non perdere la concentrazione ma allo stesso tempo concedersi un po’ di relax in allegria. Poi si torna in campo, per pensare all’Inter e a un campionato nel quale ci sono posizioni da recuperare. Fonte: Il Mattino