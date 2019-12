Elmas farebbe felice qualsiasi allenatore, si adatta dovunque!

Tenuto conto che l’ex Fenerbahçe Elmas, rappresenta uno di quei profili che potrebbero fare la felicità di tanti allenatori, serbando molto altro nelle sue corde. Avendo facoltà d’adattamento ad un centrocampo a due o tre, come pure da esterno o, meglio ancora, da trequartista; riuscendo peraltro ad interpretare in maniera più che soddisfacente entrambe le fasi. Ebbene sì, anche quella interdittiva, dandone per giunta saggio nelle 14 presenze sin qui messe assieme (anche se spezzettate). Poiché, a ben vedere, in Elmas si può scorgere un po’ di tutto (che potrebbe diventare molto di più): dalla propensione alla marcatura con una certa grinta, all’abilità negli sganciamenti e strappi, palesando dimestichezza nell’utilizzo di entrambi i piedi, pur essendo destro naturale. Fonte: CdS