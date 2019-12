Focus sul mercato in uscita in casa Napoli: tre nomi sulla graticola!

Per il Napoli, nel mercato di Gennaio non ci sono solo affari in entrata, ma anche in uscita. Il Napoli sta cercando di piazzare Tonelli alla Sampdoria, un ritorno che sarebbe a titolo definitivo stavolta; oltre a lui il club partenopeo sta lavorando per le uscite di Younes e di Gaetano, il primo cercato dal Sassuolo, l’altro ha delle richieste in Serie B

Fonte: CM.com