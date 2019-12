Sant’Arpino, nasce un Club Napoli in casa del “nemico”

Un club dedicato al Napoli in una sede di proprietà juventina: niente male come nemesi. Dura – si fa per ridere – la vita dei membri del “Napoli Fans Club” di Sant’Arpino, una sorta di circolo di amici tinti d’azzurro che, per scelta, hanno deciso di non intitolare ad alcun giocatore, allenatore o personaggio in particolare il club: «Per noi esiste soltanto la maglia, punto e basta: i calciatori vanno e vengono», spiega Elpidio D’Elia, il portavoce. Già, perché i quaranta associati sono tutti pari grado: nessun presidente, nessun segretario; vige la più assoluta democrazia, da quelle parti, per amore del Napoli. Un coordinamento, però, esiste: quattro persone incaricate di gestire le partite al San Paolo, le trasferte, e gli incontri nella sede di un proprietario tifoso della Juve. Che storia. Anche a Natale sono andate in scena riunioni a tema, ma l’appuntamento clou delle feste è in programma alla Befana, ovviamente: la sfida con l’Inter a Fuorigrotta, tra una settimana. Buon 2020. Fonte: CdS