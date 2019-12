Il Napoli insiste su Rodriguez, se dovesse arrivare, Ghoulam direbbe addio

Il Napoli ha bloccato il terzino sinistro in uscita dal Milan, Ricardo Rodriguez. Lo svizzero chiuso dalla titolarità di Hernandez ha deciso di cambiare aria per giocare con più continuità.

La pista Napoli però, dipende anche dal futuro di Faouzi Ghoulam, fermo dal 6 Ottobre per due lesioni muscolari al quadricipite. L’algerino sembra in via di recupero, ma è in attesa di capire se il Napoli punterà ancora su di lui, o dovrà guardarsi intorno e valutare le richieste di Marsiglia, Lione e Fenerbache.