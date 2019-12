Il 2020 può essere l’anno di Milik, anche a livello contrattuale

Per Arek Milik non è stato un anno il 2019 facile, a livello di infortuni, visto che è stato fermo per oltre un mese e per ritrovare la condizione ha dovuto aspettare molto. I gol non fatti in Belgio contro il Genk, erano la riprova per una condizione non perfetta. Ma la media realizzativa è spaventosa, 9 reti in 11 partite, sono davvero da capogiro. Dalla doppietta all’Hellas Verona alla tripletta al Genk, senza dimenticare anche le reti contro Roma, Spal, Parma e gli assist ai compagni di squadra. Il 2020, come riporta il CdS, può essere il suo anno, il polacco attraverso i profili social dichiara di essere pronto, se lo augura anche Gennaro Gattuso. Per non parlare del rinnovo del contratto, come riporta il CdS, dove da tempo si parla della clausola da 100 milioni, che vuole inserire il Napoli. Insomma non sarà facile ritornare il prossimo anno in Champions League, ma il mostro delle nevi Milik è pronto a graffiare.

La Redazione