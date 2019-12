Il Napoli ha il sì di Lobotka, ora vuole quello del Celta Vigo

Il Napoli e Lobotka si sono giurati il tanto atteso sì, è ufficiale, c’è la volontà ferma del ragazzo di vestire la maglia azzurra e in Spagna è montata una polemica con il club di appartenenza il Celta Vigo. Per il regista slovacco è pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milione a stagione. La società iberica, come riporta il CdS, però non è stato ancora trovato l’accordo, dalla clausola di 50 milioni si è scesi a 30 milioni, ma De Laurentiis vuole limare intorno a 20 milioni. La formula è prestito a 5 milioni con obbligo a 15. Le parti presto si incontreranno per cercare di trovare l’intesa, il Napoli vuole quanto prima chiudere l’affare per dare a Gattuso il tanto atteso regista. Per Lobotka sarebbe un balzo di qualità non indifferente raddoppiato l’ingaggio, ora però c’è il Celta Vigo da convincere.

La Redazione