ESCLUSIVA – E. Allegra: “Sono all’Agnonese per merito del mister”

Dal Napoli Primavera Emanuele Allegra e Giuseppe Nicolao ne hanno fatto di strada, dalla serie C fino alla nuova avventura all’Olympia Agnonese dove vogliono conquistare i play-off non tanto distanti. Ilnapolionline.com che li ha seguiti dall’azzurro fino alla squadra di Insernia, non poteva perdere questa occasione ed ha intervistato il difensore centrale Emanuele Allegra.

Cosa ti ha spinto in maniera particolare ad accettare l’avventura dell”Olympia Agnonese? “Mi ha spinto che in poche parole io ho giocato con il mister in serie C a Martina Franca , anche quando ero più giovane a Napoli e stavo aggregato in prima squadra mi allenavo con lui in ruoli doppi e mi dava sempre consigli . Dopo annate sfortunate anche a livello personale, mi ha chiamato e dal primo momento ha sempre fatto creduto in me e sto facendo il massimo per ripagare questa fiducia che ha in me .Ho fatto 3 goal e spero di continuare così, ma l’obiettivo principale è la salvezza e siamo sulla strada giusta e siamo anche un gruppo giovane ma con giocatori molto di prospettiva. Ok infine voglio comunque voglio ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono stati sempre vicino anche nei momenti sopratutto di difficoltà”.

Ritrovi come compagno di squadra Giuseppe Nicolao come ai vecchi tempi del Napoli Primavera. Cosa ammiri in lui dal punto di vista caratteriale? Ritrovo Nicolao dopo tanti anni che ho giocato con lui a Napoli . Una persona speciale che sicuramente non merita questo categoria e gli auguro il meglio perché se lo merita. Io e lui siamo motivati a fare il massimo per la squadra dell’Agnonese”.

A livello personale cosa punti con la maglia dell’Olympia Agnonese? “Nell’Agnonese punto a fare bene ti ripeto per ripagare la fiducia del mister e centrare l’obiettivo della società prefissato”.

Della squadra del Napoli Primavera del passato con chi ti senti ancora e molto spesso? “Sento spesso Savarise e Roberto insigne romano per citarne qualcuno oltre Nicolao che è qui con me. Ricordo molto volentieri quelle stagioni in azzurro dove abbiamo anche vissuto anni meravigliosi e ricchi di emozioni”.

Dovessi tornare indietro cosa rifaresti a livello calcistico e cosa eviteresti? “Sinceramente gli anni che ho fatto in C sono stato diciamo contento ma nello stesso momento quando ero all’Entella per esempio ho iniziato il ritiro ho giocato le prime due titolare … due vittorie e la sfortuna ha voluto che mi sono infortunato stando 5 mesi fuori. Ora non penso più al passato, sto bene qui mi sento molto considerato e sta andando tutto bene ti ripeto devo solo ringraziare al mister”.

Fonte: Foto Eric Mostufo

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA