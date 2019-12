Gattuso si augura di recuperare il quartetto di difensori in infermeria

Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di lunedì 6 Gennaio alle ore 20,45 contro una delle due capolista, l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico Gennaro Gattuso, continuerà a battere molto sull’intensità, aspetto che non si era visto per un’ora contro il Sassuolo. Ci vorranno tanti allenamenti e la voglia di ritornare a grandi livelli per recuperare punti e posizioni in classifica. La testa sarà un altro fatto re determinante per affrontare al meglio i nerazzurri. Lo staff medico poi dovrà cercare di dare una mano al mister, visto che tutti e 4 i difensori sono al momento out. Secondo le pagine del Corriere dello Sport oltre a Maksimovic e Koulibaly, anche Manolas e Luperto non sono al meglio, anzi sono usciti malconci dalla gara contro i neroverdi. Da oggi si avrà un quadro clinico più specifico per il quartetto difensivo e avere un duo centrale per poter contrastare Lukaku e Lautaro Martinez, non certo clienti semplici da affrontare.

La Redazione