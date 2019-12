SKY – Scambio Politano-Llorente, affare sempre possibile

Il Napoli è vigile su più opzioni sul mercato, non solo per il regista, dove ormai si va con decisione su Lobotka, con grande fiducia nel chiudere la trattativa, ma anche su altre piste. Come riportano i colleghi di Sky per la rubrica del mercato, è sempre in piedi lo scambio Politano-Llorente, dove i due d.s. Giuntoli e Marotta continuano a trattare. Per Giugno invece potrebbe arrivare Amrabat dell’Hellas Verona, c’è da trovare l’intesa con il centrocampista degli scaligeri, ma c’è fiducia nel chiudere l’operazione, ma solo per l’estate.

La Redazione