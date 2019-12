Sondaggio Theo Hernandez per la difesa, il francese dà il suo ok!

La difesa – Il Napoli continua a lavorare anche sul terzino sinistro visto che le condizioni di Ghoulam non offrono le giuste garanzie all’allenatore e Mario Rui non può essere costretto a fare gli straordinari da qui alla fine della stagione. Certo, Hysaj e Di Lorenzo hanno già dimostrato di poter essere dirottati sulla corsia mancina, ma sempre meglio avere un terzino di ruolo. Ecco perché continua il pressing su Rodriguez del Milan, un giocatore sul quale il Napoli ha deciso di fiondarsi solo dopo l’arrivo in panchina di Gattuso. Ringhio lo ha avuto al Milan e ne conosce bene le potenzialità. Con Giampaolo prima e con Pioli poi lo svizzero non è riuscito a imporsi. Anche perché le prestazioni in crescendo di Theo Hernandez ne hanno pian piano oscurato il rendimento. L’operazione con il Milan verrà intavolata a partire dall’inizio del 2020. Ma in attesa dell’apertura ufficiale del mercato (se ne parla a partire dal 2 gennaio) il Napoli ha fatto una chiacchiera esplorativa con gli agenti del terzino. Incassando anche la volontà del giocatore al trasferimento in azzurro dove ritroverebbe con piacere l’ex allenatore Gattuso. Fonte: Il Mattino