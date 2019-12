ESCLUSIVA – R. Tata (S. Miniato Siena Women): “Il club toscano? Uno stimolo per me per dare sempre il massimo“

Il calcio femminile in Italia si sta evolvendo, non solo per quanto riguarda la serie A, dove la Juventus e le altre la fanno da padrone, ma anche per le altre categorie. Compresa la serie C. Tra le varie compagini c’è anche il San Miniato Siena Women, che da quest’anno può contare su Rossella Tata. Ilnapolionline.com l’ha intervistata sul suo momento in maglia toscana e sul movimento femminile.

Da quest’anno sei al Siena Women, squadra che milita in serie C, cosa ti ha convinto a dire di sì? “La scorsa stagione la squadra toscana conquistò il triplete, quindi uno stimolo in più, non solo per me ma anche per le nuove arrivate. Senza dimenticare che mi troppo in un gruppo fatto di ragazze perbene e desiderose di mettersi in evidenza in serie C. Sul mio rendimento? Non mi posso lamentare, fino ad ora sto dando il mio contributo, ma come si dice c’è sempre da migliorare e darò sempre il massimo sia in campo che durante gli allenamenti”.

Quanti spettatori vi seguono per le sfide in casa e in trasferta? “Di solito non vengono in tanti a seguire le nostra gesta tecniche. Un pochino di più c’erano durante il derby contro il Pistoia, ma per il resto non tantissimi. Mi auguro che con il passare del tempo la gente ci possa seguire in massa, noi nel frattempo cercheremo di dare il massimo per regalargli soddisfazioni”.

Secondo te a cosa è dovuto la crescita sul piano tecnico e tattico dei campionato di serie B e C? “Sicuramente il mondiale in Francia da parte dell’Italia ha acceso nel nostro paese la passione per il nostro movimento. Le partite adesso si vedono attraverso Sky e la Rai, quindi un motivo in più per avere la giusta visibilità. Senza dimenticare che ci sono diverse commentatrici anche per le partite del maschile, insomma tanti segnali di crescita. Oltre 20 anni fa era impensabile tutto ciò, per fortuna questo sta accedendo e aspettiamo l’ultimo stadio, ovvero il professionismo”.

Infine nel tuo ruolo di attaccante oltre che trequartista, quali sono da sempre i tuoi idoli nel maschile e nel femminile? “Da tifosa della Roma non posso non dirti che il nome del capitano Francesco Totti, da sempre un idolo e un modello da imitare. Attualmente ti direi un ex giallorosso Nainggolan che è un mix tra tecnica e forza fisica. Nel femminile? Per il passato ti direi Patrizia Panico grande attaccante, per l’attuale ti dico Barbara Bonansea”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

