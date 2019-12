Il Porto chiude la finestra al Napoli per Danilo Pereira

Se per Lobotka le possibilità sono alte di portarlo in maglia azzurra, con la distanza di 5 milioni dal Celta Vigo, le finestre per portare in azzurro Danilo Pereira sono chiuse. Il Porto ha deciso che per il mercato di Gennaio non ci sarà la sua cessione, troppo importante per forza fisica e la sua tecnica per cederlo già in questa sessione di mercato. Su di lui c’è anche il Monaco che dal punto di vista economico aveva più possibilità, ma per il momento, come conferma il Corriere dello Sport, resterà in terra lusitana, poi a Giugno se ne riparlerà.

La Redazione