Conte potrebbe avere la rosa al completo contro il Napoli

Al ritorno in campo nel 2020 il Napoli affronterà al San Paolo l’Inter capolista di Antonio Conte. I nerazzurri vogliono conquistare il titolo simbolico di campioni d’inverno e proveranno a espugnare la casa azzurra. In vista della sfida contro gli azzurri di Gattuso, la Beneamata potrebbe recuperare Asamoah, Sanchez e Barella. Oltre al rientro di Sensi (in campo dal 71′ nell’ultima del 2019 contro il Genoa), motivo per cui i nerazzurri sfiderebbero il Napoli quasi al completo. Conte potrebbe inserirli tutti nella lista dei convocati, anche se Barella e Sanchez dovranno essere valutati con maggiore attenzione dallo staff medico.