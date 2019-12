Fabian Ruiz e le continue telefonate al Real Madrid

Quest’anno Fabian Ruiz non si sta ripetendo a livello di prestazioni con la maglia del Napoli, tra posizioni in campo dove trova le maggiori difficoltà, ma anche le voci di mercato che provengono dalla Spagna. Secondo il Corriere dello Sport, il mediano degli azzurri continuerebbe a sentirsi con il suo compagno di nazionale Ceballos, quest’anno in forza all’Arsenal, per captare meglio la situazione. Il club di De Laurentiis al momento non ha alcuna intenzione di cedere facilmente e per due motivi. Il primo è che sta pensando ad una clausola di 180 milioni da inserire nel contratto, ma poi non vuole cedere facile al Real Madrid, visto anche com’è andata a finire per James Rodriguez.

La Redazione