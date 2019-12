Scambio di prestiti Juve-Napoli: Hysaj a Torino e a Napoli invece…”

Il mercato invernale sta per aprire i battenti, dal 2 gennaio potranno essere ufficializzati gli affari di calciomercato. La Juventus è alla ricerca di un terzino e avrebbe individuato Hysaj del Napoli come possibile acquisto. L’albanese ex Empoli non rinnoverà il contratto (scadenza 30 giugno 2021) con la società partenopea e cerca una nuova sistemazione. Sarebbe nata tra la Juve e il Napoli l’idea di uno scambio di terzini, Hysaj alla corte di Sarri (che lo ha allenato a Empoli e Napoli) e De Sciglio all’ombra del Vesuvio da Gattuso (col quale ha condiviso la stagione 2011/2012 al Milan compagno di squadra).