Piotr Zielinski è tra i calciatori più decisivi del Napoli

L’IDEA DI GATTUSO

L’interpretazione del ruolo del play, ha portato Zielinski ad essere l’uomo del Napoli che ha completato più passaggi in Serie A. Stando ai dati di InstatScout, 1065 sono stati i passaggi fatti, 958 quelli completati, con una media del 90% nella capacità di trovare un compagno di squadra, con una media di 61 tocchi a gara per un altro azzurro e 55 sono quelli che hanno avuto successo. Non sono numeri da play puro.

Gattuso, invece, nel 4-3-3 lo sposta, nuovamente, sull’interno sinistro. Provando a valorizzare quei numeri che il polacco ha mostrato di continuare a sfoderare, anche in questa stagione vissuta più distante dalla zona pericolosa. Anche perché le statistiche sono, praticamente, da uomo di chiara fase offensiva. Zielinski è terzo per tiri in porta, con Insigne che guida la classifica con 47 conclusioni (20 verso lo specchio), Mertens al secondo posto con 45 tiri (9 tra i pali) e Piotr a quota 41 (8 verso lo specchio), ultimo uomo del Napoli a superare le 40 conclusioni.

Sempre alle spalle ai due attaccanti. Zielisnki è il terzo per passaggi chiave completati finora (rispettivamente Insigne 44, Mertens 43, Zielinski 35). Lo spostamento in una zona più offensiva, un baricentro più alto voluto da Gattuso (che, per queste motivazioni ha alternato Fabian ed Allan nel ruolo di centrocampista centrale) è anche da addebitar-si per quelle statistiche nelle quali il polacco primeggia tra tutti gli uomini della rosa. In Serie A, Zielinski è primo per dribbling, con una percentuale molto alta. Sono 64 i dribbling provati, 46 quelli riusciti, con il 72% di successo ed una media di 3.7 tentativi di saltare l’uomo a gara e 2.6 volte di creazione della superiorità numerica. Inoltre, Zielinski è il migliore del Napoli nei duelli in attacco: 121 quelli provati, 72 quelli vinti, con 60% di vittoria ed una media di 7 duelli a gara e 4.1 portati a termine.

Fonte: Il Mattino