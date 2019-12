Borriello: “Lavorare con De Laurentiis è stimolante, sul San Paolo…”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento azzurro: “Fare l’Assessore a Napoli è un’avventura incredibile, straordinaria, avvincente. Lavorare con De Laurentiis è stimolante, dopo anni di conflittualità siamo finalmente arrivati a qualcosa di scritto e duraturo. Siamo contenti del lavoro fatto per la convenzione, che presenta peculiarità che si attestano alla realtà napoletana. Lo stadio San Paolo è finalmente rinnovato, ora all’altezza di una grande squadra come il Napoli. Alcune aree, non tutte, sono di utilizzo esclusivo del club come campo di gioco e spogliatoio”.

Sul San Paolo: “Sono numerose le multe e le segnalazioni arrivate dopo ogni gara. Si cerca di far rispettare anche l’ordine posti, così come deve essere in una società civile. Tutto ciò che accade durante una partita è a carico del Napoli, in città c’era una cattiva cultura, come accade anche altrove. Ma sono convinto che entro la fine della stagione un po’ tutti i tifosi si saranno adeguati alle nuove norme”.

I parcheggi? “Una questione purtroppo ancora irrisolta, non fanno parte della convenzione e quindi sono a carico dell’amministrazione comunale. Ci sono molti adempimenti tecnici e investimenti che non riusciamo a fare. Non escludo che, in questo rinnovato clima, si possa affidare la gestione dei parcheggi al Calcio Napoli. Basta ritoccare la convenzione già in atto. Se sono interessati, se ne può tranquillamente parlare”.