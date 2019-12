Pavan: “Su Vidal non c’è solo l’Inter, toglierlo ai nerazzurri farebbe piacere”

Il giornalista, Massimo Pavan, ha commentato il momento juventino e i possibili scenari di mercato per la Vecchia Signora: “La Juventus sta vagliando con molta attenzione i nomi dei possibili rinforzi per gennaio. Col centrocampo che appare sicuramente il reparto in cui ci sarebbero le maggiori necessità e problematiche. Se Leandro Paredes resta una possibile voce, Pogba o Eriksen, sogni quasi impossibili, il nome di Arturo Vidal, sembra ritornato di moda. Sarebbe un clamoroso ritorno, nello stile di Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon e Gonzalo Higuaín. Sarebbe un clamoroso ritorno a Torino, al momento molto difficile. Tutto questo mentre Vidal ha richiesto il pagamento arretrato al Barcellona di 2,4 milioni di euro di bonus, mossa finalizzata a mettere il Barcellona alle corde e spingerlo alla cessione”.

Ha aggiunto: “Al momento le voci sulla Juventus non trovano un grandissimo riscontro. Sicuramente Vidal resta un giocatore di primo livello e toglierlo all’Inter farebbe piacere, ma è un profilo che può servire? Non proprio, la Juventus ha fatto dei semplici sondaggi. Ma nulla che al momento sembra possa essere concreto. Del resto a Torino, dopo le varie vicissitudini legate a Romelu Lukaku, ci vanno con i piedi di piombo, parlare di Vidal e poi vederlo andare altrove sarebbe molto complicato da giustificare. La Juventus sembra avere le idee chiare, si spera siano buone, ma soprattutto, più efficaci di quelle estive dove i nuovi a acquisti non hanno ancora reso come si sperava”.